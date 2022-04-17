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В Минздраве РФ сообщили о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП под Воронежем

Марина Крижановская
02:24 17.04.2022
Отмечено, что еще у одиннадцати человек зафиксировано состояние средней тяжести.
В Минздраве РФ сообщили о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП под Воронежем
© Фото: 36.mchs.gov.ru
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В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области с участием двух автобусов два человека находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у еще одиннадцати человек зафиксировано состояние средней тяжести. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

Отмечается, что двое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Также сообщается, что оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава РФ.

Агентство сообщает, что, по данным полиции, микроавтобус с 16 пассажирами и автобус, следовавший из Элисты в Санкт-Петербург с двумя водителями и 37 пассажирами столкнулись у поворота на Новую Усмань. В результате столкновения погибли два человека.

Позже информировалось, что 11 пострадавших были госпитализированы в больницу Воронежа. В автобусах в общей сложности находился 51 человек, среди них один ребенок. Напомним, столкновение произошло в субботу, 16 апреля, на трассе М-4 «Дон».

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