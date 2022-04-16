В результате ДТП под Воронежем госпитализированы 11 человек, половина в тяжелом состоянии

Сообщается, что проводится обследование, у некоторых есть разрывы и переломы.

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Согласно обновленной информации, 11 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов были госпитализированы в больницу Воронежа. Напомним, столкновение произошло в субботу, 16 апреля, на трассе М-4 «Дон».

Дополнительно сообщается, что порядка половины из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на воронежское приемное отделение больницы «Электроника».

«Одиннадцать человек доставлены, примерно половина из них тяжелые. Сейчас рано говорить о состоянии. Идет обследование: есть переломы, разрывы и так далее», - цитирует агентство представителей медучреждения.

Также приводится информация, что к месту аварии выехал заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев. Обстоятельства случившегося выясняются, координируются действия правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись на 524 километре автодороги «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. В результате столкновения погибли два человека и еще 15 числятся пострадавшими.

В автобусах в общей сложности находился 51 человек, среди них один ребенок.