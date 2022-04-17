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Европарламент намерен взыскать с Ле Пен крупную сумму денег

Елизавета Потейчук
22:02 17.04.2022
Исходя из доклада Европейского офиса по борьбе с коррупцией, речь идет о компенсациях, полученных политиком и ее соратниками в Европарламенте.
Европарламент намерен взыскать с Ле Пен крупную сумму денег
© Фото: IMAGO JB Autissier Globallookpress
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Представитель Европейского парламента сообщил, что организация намерена взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее соратников после публикации во французском издании Mediapart информации о ее якобы незаконных тратах, когда Ле Пен была евродепутатом.

«Речь идет о необоснованных выплатах в общей сложности 617 тысяч евро. В ближайшие недели мы приступим к взысканию этих средств с соответствующих лиц», - приводит агентство France Press слова представителя ЕП.

Исходя из доклада Европейского офиса по борьбе с коррупцией, которым руководствуется пресса, речь идет о компенсациях, полученных политиком и ее соратниками в Европейском парламенте.

Напомним, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала вывести вооруженные силы из-под командования НАТО. Также стали известны окончательные результаты первого тура выборов французского президента. Согласно данным Министерства внутренних дел Франции, на первом месте оказался действующий президент страны Эммануэль Макрон, который набрал 27,84%, следом идет Марин Ле Пен с 23,15%. Второй тур голосования планируется 24-го числа этого месяца.

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