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Спортсмены ЦСКА посетили участников спецоперации в госпитале Вишневского

21:20 16.04.2022
Также, поддержать ребят прибыли начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин и начальник ЦСКА полковник Артем Громов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Спортсмены ЦСКА встретились с военнослужащими-участниками специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР.

Титулованные параолимпийцы, а также представители регби-клуба ЦСКА присоединились к акции «Лучшим воинам Мира» посетив участников специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик, проходящих лечение и реабилитацию в филиале № 2 «Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского».

Военнослужащих посетили представители сборной России по скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями Евгений Смирнов, Андрей Тихонов и Максим Майоров, а также тренер сборной команды России Максим Семенов. Шестикратный параолимпийский чемпион Роман Петушков, многократный чемпион России по толканию ядра и метанию диска среди спортсменов с ПОДА Дмитрий Дробин и спортсмен сборной России по фехтованию на колясках Николай Лукьянов, руководство регби-клуба ЦСКА - Евгений Арсентьев и капитан мужской команды Петр Ботнараш.

Также, поддержать ребят прибыли начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин и начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

Генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил командиру взвода сержанту Вячеславу Яковлеву медаль «За Отвагу».

Ранее сообщалось, что на базе филиала «Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского» создан первый реабилитационно-образовательный центр для обучения и подготовки военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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