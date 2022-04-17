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В ДНР сообщили, что в Мариуполе найден убитым командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ

Елизавета Потейчук
20:45 17.04.2022
Вместе с тем в НМ ДНР отметили, что за сутки ВСУ выпустили более 150 снарядов.
В ДНР сообщили, что в Мариуполе найден убитым командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что в Мариуполе был найден убитым командир 36-й бригады морской пехоты украинской армии Владимир Баранюк. Вместе с тем с начала суток ВСУ выпустили более 150 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии и 82-мм минометов, отметил он.

«Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», - цитирует слова Басурина Народная милиция ДНР в Telegram.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что все издевательства над военнопленными, которые совершают украинские силовики, фиксируются, и виновные в происходящем понесут заслуженное наказание. Морозова отметила, что оказавшиеся в украинском плену военнослужащие в срочном порядке должны быть возвращены домой.

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