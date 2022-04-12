Омбудсмен ДНР: виновные в пытках пленных украинские бойцы будут наказаны

Омбудсмен ДНР заявила, что украинских силовиков ждет наказание за издевательства над военнопленными.

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Все издевательства над военнопленными, которые совершают украинские силовики, фиксируются, и виновные в происходящем понесут заслуженное наказание. Такое заявление сделала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Она отметила, что материалы о пытках и расстрелах военнослужащих, в том числе видеозаписи, распространяются по всей Сети и постоянно обнародуются прессой. Они, по словам Морозовой, будут использоваться в качестве доказательств военных преступлений бойцов Украины.

«Там находятся наши ребята. Мы видим, в каком они состоянии. Мы видим, как над ними издеваются», - указала она в беседе с РИА Новости.

Омбудсмен назвала такое обращение недопустимым. Дарья Морозова отметила, что оказавшиеся в украинском плену военнослужащие в срочном порядке должны быть возвращены домой.