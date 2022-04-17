Тело убитого ещё внутри: что происходит на месте трагедии в Одинцово

Как сообщает репортер «Звезды», в дом пускают только местных жителей.

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Корреспондент телеканала «Звезда» Дария Сенникова побывала на месте убийства спасателя в городе Одинцово Московской области. По ее словам, в подъезд дома на улице Рябиновая пускают только местных жителей, проводятся следственные действия на месте совершения преступления.

«На 5 этаже проводят следственные действия, работают криминалисты. Внутри дома до сих пор остается тело спасателя», - рассказала корреспондент.

Напомним, что сотрудниками подмосковной полиции задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в Одинцово Московской области. Мужчина смертельно ранил спасателя выстрелом через дверь жилья.