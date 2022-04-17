Ответный удар: уничтожение объектов ВСУ вертолетами Ми-28 ВКС РФ

Вертолет армейской авиации ВКС России ушел от выпущенной ракеты, ответным ударом авиагруппы украинский ЗРК был уничтожен.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России по нанесению огневого поражения военной технике и объектам Вооруженных сил Украины. Во время выполнения полетного задания были обнаружены позиции зенитного ракетного комплекса ВСУ, боевой расчет которого произвел пуск по одному из вертолетов.

Экипаж вертолета выполнил отстрел тепловых ловушек, совершил противоракетный маневр, уйдя от выпущенной ракеты, после чего группа ударных вертолетов нанесла ракетный удар по позиции ЗРК противника уничтожив ее.

Помимо этого вертолетами армейской авиации ВКС России были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции подразделений ВСУ

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолетов армейской авиации в ходе спецоперации на Украине. В ролике показано уничтожение ими огневых позиций ПВО и бронетехники ВСУ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов