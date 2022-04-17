МО: российская авиация уничтожила три склада вооружений и 23 места сосредоточения личного состава и техники ВСУ

По данным Минобороны РФ, в частности, уничтожены два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Авдеевка.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская оперативно-тактическая авиация уничтожила 44 военных объекта украинской армии. По его словам, в числе уничтоженных объектов два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Авдеевка.

«В районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники», - отметил на брифинге представитель оборонного ведомства.

Помимо этого высокоточными ракетами уничтожены хранилища ГСМ и боеприпасов в Барвенково и Доброполье.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что российские ракетные войска поразили 317 военных объектов, включая 274 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.