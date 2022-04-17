МО РФ: высокоточными ракетами уничтожены хранилища ГСМ и боеприпасов в Барвенково и Доброполье

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В Министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов в Барвенково и Доброполье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенковои Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Минобороны РФ предупредило иностранных наемников на Украине о тюремных сроках. Согласно Международному гуманитарному праву наемники на Украине не имеют статуса «комбатантов».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов