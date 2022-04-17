Минобороны РФ предупредило иностранных наемников на Украине о тюремных сроках

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Иностранных наемников, призванных киевским режимом, в лучшем случае ждут большие тюремные сроки, так как они не являются комбатантами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Напомню, что иностранные наемники по Международному гуманитарному праву не имеют статуса "комбатантов". Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, - уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения»Ю - заявил Конашенков.

Также он сообщил, что за все время проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников. Еще 912 наемных бойцов сбежали.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов