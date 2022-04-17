В стране и мире Перевозивший детей автобус попал в ДТП под Иваново Игнат Далакян По предварительным данным УМВД региона, пострадавших среди детей нет. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Фурманове Ивановской области автомобиль столкнулся с перевозившим детей автобусом. Об этом сообщило УМВД региона. «На улице Хлебникова водитель автомашины Тойота RAV-4 выехал на встречку и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. Автобус перевозил детей от 5 до 11 лет. Приехали в Фурманов из Иванова на соревнования», - говорится в сообщении на странице ведомства Вконтакте. Согласно заявлению ведомства, пострадавших среди детей нет, другие участники ДТП также «также серьезно не пострадали». Полиция региона отмечает, что перевозивший детей водитель автобуса трезв, а состояние водителя легкового автомобиля Тойоты выясняется. Ранее в Министерстве здравоохранения Российской Федерации сообщили о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП под Воронежем. Как сообщило министерство, у еще одиннадцати человек зафиксировано состояние средней тяжести. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика