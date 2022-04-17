Перевозивший детей автобус попал в ДТП под Иваново
В Фурманове Ивановской области автомобиль столкнулся с перевозившим детей автобусом. Об этом сообщило УМВД региона.
«На улице Хлебникова водитель автомашины Тойота RAV-4 выехал на встречку и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. Автобус перевозил детей от 5 до 11 лет. Приехали в Фурманов из Иванова на соревнования», - говорится в сообщении на странице ведомства Вконтакте.
Согласно заявлению ведомства, пострадавших среди детей нет, другие участники ДТП также «также серьезно не пострадали».
Полиция региона отмечает, что перевозивший детей водитель автобуса трезв, а состояние водителя легкового автомобиля Тойоты выясняется.
Ранее в Министерстве здравоохранения Российской Федерации сообщили о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП под Воронежем. Как сообщило министерство, у еще одиннадцати человек зафиксировано состояние средней тяжести.