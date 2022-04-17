В Одинцово неизвестный выстрелил в спасателя, помогающего полиции
СК РФ устанавливает все обстоятельства и детали происшествия.
© Видео: Одинцово | На рогах, Вконтакте © Фото: Одинцово | На рогах, Вконтакте
В городе Одинцово в Московской области неизвестный выстрелил в спасателя, помогающего полиции со вскрытием двери.
Согласно предварительным данным ГСУ СК России по Московской области, сотрудник МЧС позвонил мужчине в дверь квартиры. Однако владелец выстрелил через дверь и ранил спасателя.
Сообщается, что устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В социальных сетях публикуют видео с места происшествия.
Ранее в Нью-Йорке произошла стрельба в метро в районе Бруклин. Полиция города задержала подозреваемого по факту происшествия.