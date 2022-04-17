В Бурятии пять работников целлюлозного комбината погибли из-за отравления газом

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На территории бурятского Селенгинского целлюлозно-картонного комбината были обнаружены пять тела сотрудников предприятия. Еще одна работница была доставлена в больницу. Как сообщили в Следственном комитете РФ, трагедия произошла из-за выброса неизвестного газа. Ведомство возбудило уголовное дело.

«По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсических веществ ей потребовалась врачебная помощь», - сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В январе этого года три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Борском районе Самарской области. Трагедия произошла в населенном пункте Старая Таволжанка.