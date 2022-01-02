Три человека отравились угарным газом в Самарской области

Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Борском районе Самарской области. Об этом рассказал источник в экстренных службах региона.

«В населенном пункте Старая Таволжанка от отравления угарным газом в частном жилом доме погибли три человека», - приводит РИА Новости слова источника.

Собеседник агентства добавил, что обстоятельства происшествия и личности погибших в настоящий момент устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что более 170 человек были госпитализированы с симптомами пищевого отравления в Ереване. Позже стало известно, что накануне все они посещали различные точки сети местной пиццерии в центре столицы Армении.