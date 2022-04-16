В Китае предрекли хаос в Европе из-за агрессивных действий НАТО

Китайское издание пишет, что кризис на Украине отчасти вызвало расширение НАТО на восток и риторика, основанная на идее «противостояния России».

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В Китае заявили, что Соединенные Штаты во главе НАТО ведут в Европе агрессивную антироссийскую политику, которая никак не способствует решению конфликта на Украине. Вместе с тем в определенной степени кризис на Украине вызвало расширение Североатлантического альянса на восток и риторика, основанная на идее «противостояния России».

«Америка использует украинский конфликт в качестве рекламы НАТО. При этом коллективная безопасность участников альянса полностью основана на противостоянии России. Такая политика приведет к чувству коллективной незащищенности и еще больше подтолкнет европейский континент к хаосу», - пишет китайское издание Global Times.

Кроме того, автор материала отметил, что как только на Москву прекратятся нападки и нейтралитет Украины будет признан, в Европе будут достигнуты мир и порядок.

В министерстве иностранных дел России ранее сообщили, что Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая Соединенные Штаты.