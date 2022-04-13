Прикрываясь стариками и инвалидами: пациенты интерната под Луганском стали «живым щитом» в руках ВСУ

Спасти беспомощных стариков удалось бойцам ЛНР - в ином случае они бы сгорели заживо в пожаре, устроенном украинской нацгвардией.

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Без слез рассказывать о событиях в доме-интернате в Луганской области пациенты не могут. Месяц назад украинская нацгвардия оборудовала в соцучреждении огневые позиции и, прикрываясь беспомощными пожилыми людьми, вела стрельбу по бойцам ЛНР. У Евгении Александровны после инсульта парализована правая сторона тела, спускаться вниз от обстрела женщине пришлось ползком, по битым камням и стеклам.

«Они просто прикрывались, им выгодно было, что они высоко над лесом и что видно все вокруг. А люди, которые были лежачие, остались на втором этаже, они все сгорели. Нас солдаты ЛНР вытащили из интерната, сколько нас человек было на первом этаже, и по лесу тащили до хутора Пшеничного», - плача, рассказала Евгения.

Здание интерната националисты выбрали не случайно. Высокое четырехэтажное строение возвышалось над лесом и позволяло контролировать окрестности и корректировать огонь артиллерии.

«Украинская армия приехала, сказала, что будет нас защищать. На следующий день началось это все... Начались обстрелы, много людей погибло. Украинская армия ушла сразу - подпалила интернат и ушла», - рассказал Валерий Слепаченко.

В учреждении проживали 74 человека - инвалиды и люди пожилого возраста, многие без возможности передвигаться самостоятельно. Галина Николаевна - инвалид детства. В Кременную попала в 2015 году, после того как интернат в Антраците закрылся из-за боевых действий.

«Как начали бахать по первому этажу - мы на полу лежали, не знаю сколько. Даже головы нельзя поднять. С потолка все сыпется... У меня просто слов нет», - рассказала Галина.

Уходя, неонацисты подожгли здание. Стены и потолок были отделаны пластиком. Когда начался пожар, коридоры и комнаты наполнил едкий дым. На втором этаже находились лежачие пациенты, лишь двоим из них удалось спастись, остальные сгорели заживо.

«Люди горели. Когда пожар начался, мы давай выскакивать. Люди орут, горят живьем, живьем горят люди», - добавила пациентка Елена.

Из горящего здания под обстрелом националистов людей выносили бойцы ЛНР. Пожилых людей, в том числе на колясках, переносили на руках через воронки и заборы. Из 74 жильцов интерната спасти удалось лишь 23 человека. Возможно, в подвалах Рубежного удалось скрыться еще нескольким пациентам. Российские следователи уже работают над выяснением всех обстоятельства этого преступления, чтобы все виновные предстали перед судом.