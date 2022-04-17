Франция богачей против Франции рабочих: как прошел первый тур выборов президента Пятой Республики

Действующий глава пятой республики Эммануэль Макрон хоть формально и опередил соперников – но перевес голосов минимальный. Это значит, что в следующее воскресенье Францию ждет не просто второй тур голосования, а поистине эпичная схватка: глобалистов и либеральных элит против сторонников национальных интересов и суверенитета.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Франция. Париж. Первый тур президентских выборов. Подсчет голосов и у правящей верхушки – шок. Но не от того, что вторым кандидатом на пост президента становится Марин Ле Пен - это предполагалось многими - а от разрыва в дистанции. Эммануэль Макрон - 27, 84%, Марин Ле Пен - 23,15%. Разница меньше пяти процентов. Это и стало для Франции настоящим шоком. Хотя не для всей. Для Национального Объединения это - ошеломляющий успех. В штабе партии поют гимн и скандируют «Мы победим». Для второго тура даже подготовили особую бутылку шампанского под названием «Президент Марин». Если она выиграет второй раунд - сможет ее открыть

«Я хочу выразить всем, кто голосовал за меня, искреннюю благодарность. Я со смирением принимаю на себя ответственность. Я вижу в этом надежду, надежду на восстановление страны», - заявил Ле Пен.

Моментами - по данным экзитполлов - казалось, что Ле Пен и вовсе выходит вперед. Но первое место в результате - у Макрона. В штабе президента не очень рады результатам первого тура - очевидно, рассчитывали на больший отрыв от конкурентов. Впрочем, Макрон держит марку - на сцене он улыбается и расточает благодарности избирателям.

«Сейчас я говорю спасибо всем своим соотечественникам, которые голосовали за мою кандидатуру. Вы можете рассчитывать на меня, я продолжу развивать проект открытой и свободной Франции», - заявил Макрон.

Первый тур выборов во Франции, неделю назад, прошел на фоне крайне нестабильного положения в стране. Внимание французов было приковано не к выборам, а к Украине и европейским санкциям против России, которые ударили по самой Европе. Так что действующий президент Франции Эммануэль Макрон шел на выборы в условиях серьезных внутриполитических и экономических проблем с которыми столкнулось французское общество.

«Пятого числа я оплатил все свои счета, и вы знаете, что у меня осталось? Ноль! Ноль! У меня ничего не осталось! И я не один такой, у всех моих коллег так!», - жалуется Макрону француз.

Объединившиеся на время вокруг Макрона избиратели, пожалуй, впервые задумались о том, что будущий президент сможет дать конкретно им, а не международному сообществу в следующие пять лет. Так что во время встреч «кандидата в Президенты Франции Макрона с избирателями» - избиратели не сдерживались.

Основной противник Эммануэля Макрона в президентской гонке - Марин Ле Пен - проводила свою предвыборную кампанию в провинции, в маленьких городах, обращаясь к жителям «забытой Франции», и к людям, ностальгирующим по богатой и спокойной стране прошлого без иммигрантов.

Франция руководителей и богачей против Франции служащих и рабочих, города против периферии, европейская интеграция против национального суверенитета - так парижская Le Monde охарактеризовала борьбу за президентское кресло между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен.

Французы недовольны тем, что их интересы приносятся в жертву абстрактным демократическим ценностям. По мнению политологов именно такой подход - главная ошибка Макрона. Он вот уже пять лет не только не предлагает ничего нового для Франции, но, напротив, все больше прогибается под своим влиятельным заатлантическим покровителем.

«Я больше не верю в Макрона. Он не воплощает в себе то, чем был в 2017 году. Он должен был привести нас к светлому будущему. Но его больше не волнуют интересы простых французов, только внешняя политика», - заявил экс-глава предвыборного штаба Макрона в Марселе Артур Леру.

На третий день после подсчета голосов риторика идущего на второй тур выборов Макрона неожиданно меняется. Президент Франции прекрасно кажется, понял, что выпады в сторону Москвы только отдаляют от него дешевый российский газ в будущем. А значит он теряет и поддержку избирателей. И он «переобувается в воздухе». Теперь он за сотрудничество с Кремлем и, вообще, не поддерживает обвинения России в геноциде. И это первая попытка переманить часть избирателей Марин Ле Пен, которая догоняет его по рейтингам.

«Народ Украины и народ России, они братья! Это безумно, то что происходит, это возвращение войны в Европу. Но в то же время я смотрю на факты и хочу сделать все возможное, чтобы и впредь быть в состоянии остановить это противостояние и восстановить мир. Поэтому я не уверен, что настолько острые слова помогают делу», - заявил Макрон.

Избиратели Ле Пен - это рабочие, фермеры, и работники сферы услуг. Люди, которые на себе и своем кармане чувствуют возросшие счета за отопление в конце месяца и рост цен на бензин. Ле Пен это понимает и поэтому изначально она строила свою предвыборную кампанию именно на противостоянии глобалистской повестке Макрона.

«С начала правления Макрона количество бедных у нас в стране увеличилось на 400 тысяч человек. США хотят остановить импорт российского газа. Если эта мера будет принята, она увеличит счет за свет и газ для французов в 4-5-6 раз. Американцы, которые будут продавать сжиженный газ и получать с этого солидную прибыль, могли бы переводить деньги Франции в качестве компенсации за антироссийские санкции. Я буду защищать французов!», - заявила Ле Пен.

Впереди очень жесткая схватка двух мировоззрений и двух идеологических установок. Макрон - последовательный сторонник глобализма и крупного капитала, фигура, поддерживаемая Ротшильдами. Ле Пен - сторонница суверенной Франции, не зависящей от внешних сил и НАТО. Сейчас разрыв между ними составляет всего около 4%.

По словам Марин Ле Пен, французам предстоит фундаментальный выбор между двумя противоположными взглядами на будущее. И именно она представляет независимую и суверенную Францию. Для этого она хочет выйти из командных структур НАТО и переформатировать Евросоюз в Альянс европейских наций, снизив тем самым зависимость от США.

«Франция может быть полезна для регулирования мирового порядка только в том случае, если она будет независимой. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. Это одна из причин, по которой я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО», - заявила Ле Пен.

Отдельная тема для недовольства запада - отношения с Россией, от которых Ле Пен не хочет отказываться. В частности Ле Пен призналась, что ей запретили въезд на Украину из-за того, что политика поддержала воссоединение Крыма с Россией.

«В Крыму был референдум. Крым был украинским всего несколько десятков лет, все жители - русские, они хотели присоединиться к России», - заявила Ле Пен на французском ТВ.

Такая позиция коллективный Запад не устраивает. Независимая Франция, проводящая свою собственную политику, Вашингтону не нужна. Уже на первой неделе после оглашения результатов голосования во Франции в первом туре президентских выборов Америка разворачивает тяжелую артиллерию, пытаясь переформатировать общественное мнение.

«Белый дом обеспокоен тем, что следующая крупная победа Путина может состояться в Париже. Победа Ле Пен, симпатизирующей Путину, может дестабилизировать западную коалицию против Москвы, подорвать роль Франции как ведущей европейской державы и потенциально заставить других лидеров НАТО пересмотреть вопрос членства в этом альянсе. Для Вашингтона крах трансатлантического единства недопустим», - пишет Politico.

И теперь главный вопрос - удастся ли европейским глобалистам снова продавить французов? Похоже, в этот раз это будет сложнее. На следующий день после оглашения результатов начались первые протесты. Их начали студенты, а позже к ним присоединились «Желтые Жилеты», изрядно попившие кровь Макрону в период его президентства. За ними - антифашистские организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы.

В Италии не менее сложная ситуация - там многотысячные митинги против правительства Марио Драги. И точно так же, как и во Франции, проблема в антироссийских санкциях, точнее в эффекте бумеранга, который поразил экономику Европы. Итальянцы, как и французы, требуют отмены санкций и возмущаются поддержкой своим правительством неонацистского режима на Украине.

По сути, первый тур президентских выборов, успех правой Марин Ле Пен, и начинающаяся в преддверии второго тура смута - это точный срез всего, что происходит сейчас в Европе в целом. Европейцы начинают понимать, что вассальная присяга США бьет по их кошельку и по их уровню жизни. Терпению Старого Света приходит конец. Возможно, второй тур во Франции станет той искрой, от которой разгорится пламя обновленной и независимой Европы.