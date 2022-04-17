Дочь маршала СССР Жукова заявила, что на Украине много лет «ведется война» с ее отцом

© Фото: РИА Новости

Младшая дочь маршала СССР Георгия Жукова Мария прокомментировала снос украинскими военными бюст ее отца в Харькове.

«Я знаю, как много лет на Украине ведется "война" с моим отцом. Лет 15 назад мне рассказывали ветераны из Харькова, как они пытались воевать с клеветой на него, но нигде им не давали слова», - рассказала Мария Жукова в беседе с «Российской газетой».

Дочь советского маршала заявила, что действия украинских военных не вызвали у нее удивления. Мария Жукова также выразила надежду на восстановление русскими памятника советскому маршалу.

Ранее глава Следственного комитета российской Федерации поручил расследовать факт осквернения памятника советским войнам в литовском Жасляе. Согласно заявлению СК, монумент на братской могиле, в которой захоронены около 400 солдат, был залит красной краской.