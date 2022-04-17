«Хороший район обороны»: военнослужащий ВС РФ рассказал о взятии господствующей высоты в Мариуполе

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Военнослужащий Вооруженных сил России с позывным «Мороз» рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» о взятии господствующей высоты в Мариуполе. Раньше там располагались хорошо вооруженные солдаты ВСУ, но их удалось выбить благодаря ударам минометов.

«Господствующая высота, хороший район обороны. "Мухи", "Шмели", АГСы, противотанковые средства. Сейчас все ушли, разбежались. Кого-то совсем не осталось от крупнокалиберного миномета - 240 миллиметров. Представлена обзорная панорама, все просматривается. Хорошая высота, с которой не так и легко выбить противника», - рассказал российский военнослужащий.

Тяжелые бои высоту длились несколько дней. Сейчас ее занимают российские войска и бойцы Народной милиции Донецкой народной республики. Теперь об украинских войсках здесь напоминают только разбитые орудия.

Также Дегтяреву показали арсенал украинских войск, которые они применяли в Мариуполе. По словам российского военного, украинские солдаты были хорошо подготовлены и натренированы к противостоянию с силами РФ.