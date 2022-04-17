«Чем они воюют»: военнослужащий ВС РФ показал арсенал ВСУ в Мариуполе

По словам российского военного, украинские солдаты были хорошо подготовлены и натренированы к противостоянию с силами РФ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащий Вооруженных сил России с позывным «Мороз» рассказал корреспонденту «Звезда» Алексею Дегтяреву об арсенале ВСУ, который был найден в Мариуполе после отступления украинских сил. По словам военного, украинские солдаты были хорошо подготовлены и натренированы к противостоянию с российскими силами.

«Вот чем они воюют. Они с нами воюют хорошей навигационной аппаратурой, беспилотными летательными аппаратами, средствами ночного наблюдения. Опять же - крупнокалиберными пушками, пулеметами, коктейлями Молотова, "Джавелинами". Компьютеризация на высшем уровне - готовились к войне и знали чем заниматься. Тут документы - мы видим с кем воюем. Батальон специального назначения "Азов"*, другая "сотня"... Поэтому ребята "заряжены"», - рассказал «Мороз».

Также «Мороз» рассказал о «подарках», оставленных украинцами на заводе имени Ильича. После отступления украинских войск с территории предприятия осталось большое количество вооружения, включая гранаты, мин и гранатометы.

*«Азов» - запрещенная в РФ националистическая организация