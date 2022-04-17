«Все видно и не страшно»: как ВС РФ применяют модуль «Арбалет-ДМ» в Мариуполе

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Корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Дегтярев рассказал, что для передвижения вдоль линии передовой приходится использовать российские бронеавтомобили. На них установлены роботизированные пулеметные системы «Арбалет-ДМ», которые позволяют дистанционно управлять орудием и обезопасить военнослужащих от возможного обстрела.

«Вдоль линии передовой передвигаться приходиться на бронемашине с нашими военнослужащими. Наверху у нас стоит система "Арбалет", поэтому нам все видно и ничего не страшно», - рассказал корреспондент.

За время эксплуатации в Воздушно-десантных войсках боевой модуль с дистанционным управлением (БМДУ) «Арбалет-ДМ» продемонстрировал свои высокие характеристики, в том числе способность работать в диапазоне температур от –40 до +50 градусов, что дает возможность его использования в любой климатической зоне нашей страны, а также за ее пределами.

Вооружение «Арбалета-ДМ» составляет 12,7 мм пулемет «Корд» или 7,62- миллиметровый пулемет ПКТМ. Кроме того, на модуле установлены четыре пусковые установки дымовых гранат.

Также Дегтярев побывал на позициях морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе. Украинские военнослужащие отступили, бросив в здании документы и даже свое собственное знамя.