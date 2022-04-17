«Теперь батальон без флага»: морские пехотинцы Украины бросили свое знамя при бегстве из Мариуполя
Корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Дегтярев побывал на позициях морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе. Украинские военнослужащие отступили, бросив в здании документы, карты и даже свое собственное знамя.
«В подвале военнослужащие ВСУ устроили себе расположение. Судя по документам, здесь находились морские пехотинцы, возможно из числа тех, кто был в Афганистане. Возможно здесь были наемники. Кстати, морские пехотинцы, отступая, бросили свое знамя. Теперь 503-й отдельный батальон морской пехоты Украины без флага», - рассказал корреспондент.
Также морпехи бросили карты, на которых были отмечены несколько районом города и позиции ВСУ. Еще удалось найти журнал боевых действий, в котором по часам расписаны все совершенные обстрелы.
Украинских военных выбивали из зданий в Мариуполе несколько дней. Бои здесь были тяжелыми. Националистов не смущало, что они занимают обычные, гражданские дома. Сегодня гражданские здания жечь у них уже не всегда получается, бои идут в основном в промышленной зоне.