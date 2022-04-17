«Теперь батальон без флага»: морские пехотинцы Украины бросили свое знамя при бегстве из Мариуполя

Бойцы 503-го батальной морской пехоты ВСУ при отступлении бросили документы и даже свое знамя.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Дегтярев побывал на позициях морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе. Украинские военнослужащие отступили, бросив в здании документы, карты и даже свое собственное знамя.

«В подвале военнослужащие ВСУ устроили себе расположение. Судя по документам, здесь находились морские пехотинцы, возможно из числа тех, кто был в Афганистане. Возможно здесь были наемники. Кстати, морские пехотинцы, отступая, бросили свое знамя. Теперь 503-й отдельный батальон морской пехоты Украины без флага», - рассказал корреспондент.

Также морпехи бросили карты, на которых были отмечены несколько районом города и позиции ВСУ. Еще удалось найти журнал боевых действий, в котором по часам расписаны все совершенные обстрелы.

Украинских военных выбивали из зданий в Мариуполе несколько дней. Бои здесь были тяжелыми. Националистов не смущало, что они занимают обычные, гражданские дома. Сегодня гражданские здания жечь у них уже не всегда получается, бои идут в основном в промышленной зоне.