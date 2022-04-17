Песков заявил, что РФ выдержит нынешнее противостояние с Западом
Пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность в способности России противостоять Западу.
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Российская Федерация способна выдержать нынешнее противостояние с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы можем», - сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».
Ранее Дмитрий Песков назвал первостепенную задачу специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР. Согласно его словам, это уничтожение националистических подразделений на Украине.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.