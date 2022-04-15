Песков назвал первостепенную задачу спецоперации на Украине

Представитель Кремля отметил, что в регионах Украины, где нет националистов, налаживается мирная жизнь.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первостепенной задачей специальной военной операции на Украине является уничтожение националистических подразделений в стране. Представитель Кремля не сомневается в том, что эта задача будет выполнена.

«Главное - это освобождать все-таки (Украину. - Прим. ред.) от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», - заявил Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, там, где расположены националисты, идет ожесточенная борьба. В тех районах Украины, где нет нацбатов, налаживается мирная жизнь.

Ранее в Минобороны подвели предварительные итоги спустя месяц после начала операции. У Вооруженных сил Украины больше нет военного флота, боевой авиации и противовоздушной обороны.