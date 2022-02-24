На Кубани взорвался боеприпас ВСУ

В районе Широчанка в Ейском районе Краснодарского края произошел разрыв боеприпаса, прилетевшего со стороны Украины. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ по региону.

Там уточнили, что инцидент произошел около полудня в четверг, 24 февраля, передает РИА Новости.

«24 февраля текущего года в 12 часов 10 минут сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в районе населенного пункта Широчанка Ейского района Краснодарского края зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины», - говорится в сообщении ФСБ.

Там добавили, что погибших или пострадавших в результате разрыв боеприпаса нет. По факту инцидента проводится проверка.

В четверг, 24 февраля, президент России объявил спецоперацию по защите Донбасса. По словам главы РФ, Москва проводит денацификацию и демилитаризацию Украины. При этом в Минобороны РФ сообщили, что угрозы местным жителям нет.