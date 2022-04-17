«Растворились в толпе»: российский солдат рассказал, как ВСУ убегали из Мариуполя в гражданской одежде

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Мороз» рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» Алексею Дегтяреву о том, как украинские военные отступали из Мариуполя. Украинцы переоделись в гражданскую одежду и сбежали в другие города. Также «Мороз» показал «место отдыха» солдат ВСУ, которое было обустроено в здании завода имени Ильича.

«Это место отдыха, тут примерно до 30 лежанок. Вещи оставлены - в основном военные. Предположительно (солдаты ВСУ - прим.ред.) переоделись в гражданскую форму одежды и убыли в ближайший населенный пункт, растворились с местными и продолжили свою преступную деятельность», - рассказал «Мороз».

Также «Мороз» рассказал об арсенале ВСУ, который был найден в Мариуполе после отступления украинских сил. По словам военного, украинские солдаты были хорошо подготовлены и натренированы к противостоянию с российскими силами.