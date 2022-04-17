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Литва пообещала пропустить застрявшие в стране грузовики из РФ и Белоруссии

Марина Крижановская
01:44 17.04.2022
Однако, если транспортные средства прибудут позже окончания срока очереди, то они будут направлены в ближайшие логистические центры или терминалы для разгрузки и передачи товара «другому неподсанкционному перевозчику».
Литва пообещала пропустить застрявшие в стране грузовики из РФ и Белоруссии
© Фото: Виктор Толочко РИА Новости
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В Литве решили увеличить сроки выезда для грузовиков из РФ и Белоруссии, которые не смогли отправиться из страны до 16 апреля из-за больших очередей. Об этом заявил представитель таможенного департамента Литвы в эфире радио LRT.

До этого вступило в силу требование о запрете нахождения данных грузовиков на территории ЕС. 

Машинам же, вставшим в очередь позже указанного срока, выезд не разрешается. Такие грузовики, как пишет «МК», направят в логистические центры или терминалы для перегрузки. Пустые фуры, как уточняется, смогут выезжать из страны без препятствий. 

Накануне приводилась информация, что Белоруссия запрещает въезд зарегистрированных в ЕС автомобилей с 00.00 часов 16 апреля 2022 года. Данная мера стала ответной в отношении государств-членов Евросоюза.

Однако исключение составит «их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки», а также исключения распространяются на транспортные средства, въехавшие на территорию Белоруссии до 16 апреля и для перевозящих почту и живых животных.

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