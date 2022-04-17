«Много "подарков" для нас»: ВСУ бросили на заводе Ильича вооружение при отступлении из Мариуполя

На территории предприятия украинские военные оставили системы наблюдения и свое вооружение.

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После отступления украинских войск с территории завода имени Ильича в Мариуполе осталось большое количество вооружения, включая гранаты, мин и гранатометы. Российский военнослужащий с позывным «Мороз» рассказал корреспонденту «Звезды» Алексею Дегтяреву об украинских «подарках».

«Везде кабельные сети, которые выходят на пульты управления. Боеприпасы встречаются, закладки, готовые у выносу и боевом применению. Готовые к бою противотанковые комплексы, гранаты. Много "подарков" для нас, гранат, растяжек», - рассказал «Мороз».

Также Дегтярев побывал на позициях морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе. Украинские военнослужащие отступили, бросив в здании документы и даже свое собственное знамя.