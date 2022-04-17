«Отрезать от России»: экс-глава разведки СВ РФ объяснил планы Украины по захвату ЛДНР

По словам Рустема Клупова, Украина создала группировку войск в 120 тысяч человек и планировала, что захват республик пройдет таким образом, что Россия не осмелилась бы вмешиваться.

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К концу 2021 года украинская сторона смогла сформировать на востоке группировку в 120 тысяч человек. Россия создала в ответ такую же группировку. Украина планировала операцию по захвату территорий Донецкой и Луганской народных республик, при этом она часть украинских сил должна была оказывать давление на Россию.

«Но львиная доля, большая часть, главная группировка находилась на донецком театре военных действий, там находилось 76 тысяч человек. То есть 44 тысячи человек находилось вне зоны Операции объединенных сил. Эта группировка была вдоль российских границ и территории, приграничной с Крымом. А основная группировка находилась в зоне боевых действий под Донецком и Луганском. Они делились на оперативно-тактические группы - "Север" и "Восток". По соотношению войск понятно, что основной удар пришел бы на Луганск. Главная цель - отрезать территории от российских границ и создать условия, при которых бы Россия не осмелилась бы начать боевые действия. А такие условия можно создать только при активном наступлении. Значить группировка в 44 тысячи человек могла угрожать российским регионам», - сказал Клупов.

Также Клупов рассказал, что НАТО постепенно превращал Украину в «антироссию» и готовили ее вооруженные сил для нападения на РФ. Поэтому у Москвы не оставалось другого выхода, кроме как начать спецоперацию.