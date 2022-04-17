«Другого выхода не было»: экс-глава разведки СВ РФ объяснил необходимость проведения спецоперации

По словам Рустема Клупова, НАТО на протяжении почти 30 лет постепенно формировала из Украины «антироссию», которую можно было бы использовать для наступления.

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НАТО постепенно превращала Украину в «антироссию» и готовили ее вооруженные сил для нападения на РФ. Поэтому у Москвы не оставалось другого выхода, кроме как начать спецоперацию и предотвратить возможное наступление Альянса. Об этом рассказал бывший начальник Сухопутных войск России Рустем Клупов в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда»

«Нахождение войск НАТО на территории Украины для них очень выгодно. И к этому все шло. С учетом того, руководство Украины осмелело, охамело до того, что начало угрожать созданием ядерного оружия. Другого выхода, кроме как нанести превентивный удар и "поставить их в стойло", отодвинуть эту угрозу подальше, у российского руководства не оставалось», - рассказал Клупов.

Он также напомнил о том, как формировались сложившиеся сейчас условия. Начиная с 1992 года на Украине постепенно формировалась «антироссия». Подписывались документы с НАТО, заключалось партнерство Украины с Альянсом, проводились совместные учения. Специалисты НАТО начали обучать украинских военных.

«А против кого? С кем еще воевать Украине? Отмечу, что учения у границ России носили далеко не оборонительный характер. Любое из учений взять - они носили наступательный характер», - отметил Клупов.

Также он рассказал, что у России имеются три «клыка» - точки, на которых расположены системы защиты от НАТОвских ракет. Они обеспечивают полную защиту от гипотетического удара со стороны Альянса.