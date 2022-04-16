От боекомплекта осталось немного: как брали украинскую воинскую часть в Мариуполе

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На территории воинской части в Мариуполе еще можно услышать раздающиеся в стороне звуки артиллерийских боев. Сама часть полуразрушена. От боекомплекта здесь осталось немного. Практически все расстреляли. Бросили в основном боезаряды к советскому оружию. Эти патроны бойцам Народной милиции ДНР как раз подходят.

Еще месяц назад командование Нацгвардии гордилось этой частью. Ее каратели не раз принимали участие в операциях против населения Донбасса. Во время штурма города здесь находился один из центров распределения войск.

Вот только само «захистничество», как здесь с ухмылкой называют их сопротивление, обернулось трагедией для тех, кого они якобы защищают.

Из этой воинской части украинских военных выбивали несколько дней. Бои здесь были тяжелыми. Ну, а как они держали оборону, прекрасно видно на примере близлежащей жилой многоэтажки: она вся изрыта рытвинами от попаданий снарядов. Националистов не смущало, что они занимают обычные, гражданские дома.

Для нацгвардейцев местные жители с трудом подбирают приличные слова.

«Азовцы* поджигали... Нас выгнали, и тут же они чем-то запалили. Зажгли дом, побежали дальше. И погнали всех остальных... Жителей дома там половина уже уехала, половина сидела в подвале. Я еще в подвал, бабушек хотела забрать. Подвал тоже подожгли. Как можно было поджечь? Это только специально подожгли подвал... Выгнали они всех, сказали: сейчас будет самолет лететь, будет стрелять. Но самолета не было. Они подожгли и пошли», - рассказала местная жительница Неля Ильина, добавив, что точно так же все произошло и в здании поблизости.

Сегодня гражданские здания жечь у них уже не всегда получается, бои идут в основном в промышленной зоне. И пока мы осматриваем эту часть, за забором не утихают перестрелки.

Украинские националисты очень сильно сопротивляются. По данным Народной милиции, 24 машины украинских военнослужащих попытались выйти, пойти на прорыв, но их зажали к морю.

Перспектив нет, однако сопротивляться у группировки в заводском порту, видимо, пока есть чем. Западные партнеры снабжали многим. Но все украинские нацгвардейцы унести с собой не смогли.

Отступая, украинские силовики идут и на военные хитрости. Пытаются давить на моральный дух бойцов Донецкой Народной милиции, но их уловки уже раскусили.

«Когда мы занимаем через день-два их позиции, вот как случилось с этой частью, мы не обнаруживаем ни 200, ни 300. То есть это такое психологическое давление в нашу сторону. Что мы заходим, никого нет, значит, мы ни по кому не попадаем, плохо работаем, так сказать», - указал один из бойцов ДНР.

Такое отчаянное сопротивление не удивительно, ведь нацгвардейцев несколько лет готовили к нему, в том числе по специальным учебникам. Конечно, куда без украинской пропаганды.

В конце дня несколько машин украинских националистов снова попытались пойти на прорыв, но опять безуспешно. Был подбит и некий катер, который пытался пробраться в порт, так что шансов на отступление у азовцев* уже не осталось.

*«Азов», - организация, запрещенная на территории РФ