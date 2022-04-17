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«Их ракеты не долетают до РФ»: экс-глава разведки СВ РФ объяснил для чего НАТО Украина

Алексей Курильченко
12:37 17.04.2022
По словам Рустема Клупова, у России имеется три точки обороны от возможного ракетного обстрела, одна НАТО планирует использовать территорию Украины как плацдарм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бывший начальник Сухопутных войск России Рустем Клупов в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что у России имеются  три «клыка» - точки, на которых расположены системы защиты от НАТОвских ракет. Они обеспечивают полную защиту от гипотетического удара со стороны Альянса. При этом территорию Украины НАТО хочет использовать как очередной плацдарм для размещения своего вооружения.

«Эта территория (Украины - прим.ред.) - плацдарм, для воздействия на Россию. У НАТО нет возможности наносить удары по территории РФ своими дальними средствами огневого поражения в виде «Томагавков» морского или воздушного базирования. Россия создала три "клыка", трезубец. Это Калининградская область, Крым и наша база в Сирии. Там достаточно вооружения, чтобы не подпустить на необходимое расстояние для пуска ракет АУГи - авиационные ударные группировки. То же самое и с воздушными носителями - они будут уничтожены, их ракеты не долетят до территории России с тех рубежей, откуда они сегодня могут делать пуски», - рассказал Клупов.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация разрабатывает планы полномасштабного развертывания своих вооруженных сил на своих восточных границах. Решение принято на фоне якобы растущей военной активности России.

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