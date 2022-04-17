Экс-глава МИД ФРГ обвинил украинского посла в распространении теории заговора
Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль обвинил посла Украины в Берлине Андрея Мельника в клевете против президента Франка-Вальтера Штайнмайера, а также назвал неслыханным отказ главе ФРГ в запланированном визите в Киев. Об этом говорится в статье экс-главы МИД Германии в издании Der Spiegel.
«Гораздо более опасным вариантом теорий заговора является утверждение украинского посла в Германии Андрея Мельника, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер якобы "за десятилетия создал паутину контактов с Россией", которые имеют влияние на сегодняшнее правительство», - пишет Габриэль.
По словам экс-министра, заявление после имеет злонамеренный характер и не соответствует правде.
«Отказ главе германского государств в запланированном визите в Киев является неслыханным и сбивает с толку», - отметил Габриэль.
Также он отметил, что конфликт на Украине не вечен и необходимо думать о будущем отношений с РФ. Габриэль считает, что нужны идеи о том, как может выглядеть хотя бы «холодный мир» между Россией и Украиной.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Киева принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера с визитом вызывает недоумение.