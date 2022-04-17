МО РФ: нацистам «Азова»* приказано расстреливать желающих сдаться украинцев и наемников

По данным Минобороны, украинские силы в Мариуполе оказали полностью окружены и заблокированы на территории завода «Азовсталь».

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Киевским режим приказал бойцам националистического батальона «Азов»* расстреливать в Мариуполе любого, кто захочет сложить оружие и сдаться российским войскам. При этом украинские силы оказались полностью окружены на территории завода «Азовсталь». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината "Азовсталь" украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни. Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам "Азова"* на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников», - заявил Конашенков на брифинге.

По данным российского оборонного ведомства, в «Азовстали» расположены около 400 иностранных наемников. Большинство из них прибыли на Украину из Европы и Канады.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещена в РФ

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов