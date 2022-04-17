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Кабмин увеличил до 31 мая экспортные квоты для производителей минудобрений из РФ

Виталий Музыка
11:07 17.04.2022
Ценз по экспортным квотам минеральных удобрений для производителей из РФ вырос почти на 700 тыс. тонн.
Кабмин увеличил до 31 мая экспортные квоты для производителей минудобрений из РФ
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для российских производителей минеральных удобрений увеличиваются действующие экспортные квоты. Информация об этом размещена на сайте правительства РФ.

«Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тыс. тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно», - сказано в сообщении.

По данным публикации, квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тыс. тонн, квота на сложные удобрения - на 466 тыс. тонн.

«Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее правила расчетов за лизинг, аренду и приобретение иностранных самолетов.

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