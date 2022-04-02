Спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи на Украине

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Подразделение спецназа Росгвардии в ходе патрулирования обнаружили в одном из населенных пунктов Киевской области самодельно взрывное устройство, заложенное рядом с пунктом выдачи гуманитарной помощи. Опасный участок был оцеплен, а население эвакуировано.

«Саперы Росгвардии установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-мм артиллерийского боеприпаса. Опасную находку обезвредили. В результате оперативных и грамотных действий военнослужащих Росгвардии предотвращен теракт боевиков националистических формирований Украины в отношении мирных жителей», - говорится на сайте Росгвардии.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Киевской области высокопоставленного офицера Службы безопасности Украины, который занимался координацией деятельности диверсантов. Его обнаружили при осмотре жилого дома. Также при осмотре были обнаружены семь единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.