ВС РФ за ночь высокоточным ударом уничтожили украинский завод боеприпасов под Киевом

Завод по производству боеприпасов располагался недалеко от города Бровары в Киевской области.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

За прошедшую ночь российские Вооруженные силы уничтожили с помощью высокоточных ракет завод по производств боеприпасов в районе города Бровары в Киевской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области», - заявил Конашенков.

Ранее Конашенков сообщил, что ВС РФ с помощью высокоточного оружия уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. Также были уничтожены цеха ремонта техники в Николаеве.

Материал подготовил: Алексей Курильченко, Николай Баранов