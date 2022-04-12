Из первых уст: как раскрывают правду о событиях в ДНР иностранным журналистам

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В колонне иностранных журналистов сопровождают три бронированных «Тигра». Место съемки прикрывают спецназовцы. Даже в городской черте Донецка сейчас небезопасно.

Первая точка, куда привезли сотрудников иностранной прессы - это микрорайон Текстильщик. Здесь в конце марта ракета «Ураган» вооруженных сил Украины попала в жилой дом. Верхние этажи разрушены. Есть погибшие, есть раненые, в том числе дети.

Здесь пострадал полуторогодовалый ребенок. Он до сих пор в реанимации. Рядом нет военных баз, а в доме не было огневых точек.

«Мы видим, обстреливают районы, где нет военной инфраструктуры. Спальный район Донецка. Подобные обстрелы и по другим населенным пунктам», - сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Для размышлений глава Донецкой народной республики дает немного статистики. Эскалация конфликта началась еще до начала спецоперации. С середины февраля погибли 79 жителей ДНР. В десятки раз больше раненых.

«За последний месяц противник обстрелял нашу территорию "Точкой-У" 24 раза. 24 ракеты «Точки-У» были сбиты над нашей территорией», - указал Пушилин.

Следующая остановка - Волноваха. Журналистов везут объездным путем, главная дорога с утра обстреливается. За окном - разрушенный войной город. Цель поездки - единственная уцелевшая школа.

Журналисты по привычке в касках и бронежилетах, словно гости из прошлого мира. Жалеют, что не оставили в автобусе. Дети возвращаются к занятиям после полуторамесячного перерыва. Эта школа примет детей со всего города.

«Наша-то третья спалена. Укроповцы спалили нашу школу. Теперь новая - новые мечты. Рады, что в школу пошли. Лишь бы мирное небо было. Предмет любимый - русский язык. Мы не умеем читать на украинском. Нам прививали, но не умеем», - поделилась Виктория Журавлева.

В волновахской школе все уже готово к учебному процессу, но кое-где нужно еще провести остекление, потому что окна затянуты полиэтиленом. На них можно увидеть следы былых боев.

В школе теперь значительно чаще будет звучать русская речь. Раньше русский язык изучали факультативно, теперь же это один из основных предметов.

«Я просто как гражданин Греции никогда не ощущал, чтобы кто‐то меня заставляет говорить на другом языке. Я стараюсь понять этих людей, которые боролись за право говорить на родном языке», - высказался журналист Open TV Афанасий Авгеринос.

Изменения коснулись не только расписания уроков. Учебная программа по истории и литературе тоже нуждается в корректировке.

«Может, не в таком количестве учебники еще есть, но их подвезут. Надеемся на гумпомощь России. Сейчас плавный переход. Будем проходить предметы, курсы повышения квалификации. Уже приходили к нам из Донецкого университета», - указала директор школы Людмила Аксененко.

Больница на центральной площади Волновахи пока тоже единственная. Не совсем уцелевшая, но здесь уже оказывают медицинскую помощь. Условия и диагнозы сейчас, словно в полевом госпитале.

«Привезли двух мирных из поселка Никольское. У одного огнестрельное ранение и осколочное.... Осколок нащупали, но нужен рентген», - отметила старшая сестра травматологического отделения Леся Ларионова.

Для рентгена пока нет электричества. Тем не менее, крышу уже починили, готовы операционная и палаты. Во время боев украинские военные устроили здесь огневую точку, медиками прикрывались.

Увидеть своими глазами, услышать рассказы очевидцев приехали три десятка иностранных журналистов.

«Мне очень хотелось сюда, я был в начале спецоперации в Донецке, очень интересно. Я имею возможность вернуться и, надеюсь, увижу, как здесь еще будет развиваться регион. Мы очень переживаем, как здесь будет в будущем», - признался журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

Вернувшись в Донецк, иностранные журналисты встречаются с моряками судна «Азов Конкорд». Экипаж из 12 россиян и двух граждан Азербайджана удерживался в мариупольском порту националистами из нацполка «Азов»*. Деньги, документы, телефоны у моряков забрали. Угрожали расправой.

«Были со стороны батальона "Азов"* угрозы. Экипаж разденем, привяжем к деревьям и оставим на обстрел... кораблям», - рассказал старший помощник капитана Алексей Ижевский.

Освобожденные бойцами ДНР и российскими военными моряки рассказали, что националисты заминировали вход в порт, кроме того затопили в фарватаре два портовых крана. Мариуполь станет следующим пунктом в программе визита иностранных журналистов в Донецкую народную республику.

* «Азов» - запрещен на территории РФ