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В МИД РФ назвали театром абсурда кампанию США по исключению РФ из СПЧ ООН

Виталий Музыка
09:18 16.04.2022
По словам Вершинина, театр абсурда - ситуация, где США, формально не имея права членства в СПЧ ООН, проводит кампанию по исключению из него РФ.
В МИД РФ назвали театром абсурда кампанию США по исключению РФ из СПЧ ООН
© Фото: Xu Jinquan, Xinhua, Globallookpress
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Действия Вашингтона по исключению РФ из Совета ООН по правам человека (СПЧ) - театр абсурда. Америка множество раз нарушала основы международного гуманитарного права и сама не удовлетворяет критериям членства в совете. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«США, которые позиционируют себя в качестве локомотива демократии и прав человека, на самом деле не соответствуют даже формальным критериям членства в Совете ООН по правам человека», - цитирует его слова РИА Новости.

Замглавы МИД отметил, что США - страна, где расизм и расовая дискриминация не только не изжиты, но и приняли системный характер.

«А сколько раз за последние 20 лет Вашингтон выступал агрессором, развязывая по своему усмотрению войны во всех регионах мира? Разве американцы понесли какую-либо ответственность за многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии?» - заявил Вершинин.

Дипломат резюмировал, что американский «послужной список» в правозащитной сфере не дает право Вашингтону решать кто из членов достоин оставаться в СПЧ ООН.

«Театр абсурда – по-другому эту ситуацию трудно назвать», - сказал Вершинин.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. За резолюцию проголосовали 93 государства, против - 24 страны, воздержались - 58. Проект резолюции был подготовлен рядом западных стран: США, Украина, Латвия.

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