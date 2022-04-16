В МИД РФ назвали театром абсурда кампанию США по исключению РФ из СПЧ ООН
Действия Вашингтона по исключению РФ из Совета ООН по правам человека (СПЧ) - театр абсурда. Америка множество раз нарушала основы международного гуманитарного права и сама не удовлетворяет критериям членства в совете. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
«США, которые позиционируют себя в качестве локомотива демократии и прав человека, на самом деле не соответствуют даже формальным критериям членства в Совете ООН по правам человека», - цитирует его слова РИА Новости.
Замглавы МИД отметил, что США - страна, где расизм и расовая дискриминация не только не изжиты, но и приняли системный характер.
«А сколько раз за последние 20 лет Вашингтон выступал агрессором, развязывая по своему усмотрению войны во всех регионах мира? Разве американцы понесли какую-либо ответственность за многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии?» - заявил Вершинин.
Дипломат резюмировал, что американский «послужной список» в правозащитной сфере не дает право Вашингтону решать кто из членов достоин оставаться в СПЧ ООН.
«Театр абсурда – по-другому эту ситуацию трудно назвать», - сказал Вершинин.
Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. За резолюцию проголосовали 93 государства, против - 24 страны, воздержались - 58. Проект резолюции был подготовлен рядом западных стран: США, Украина, Латвия.