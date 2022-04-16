Посол Антонов сообщил о попытках США угрозами склонить Латинскую Америку к антироссийским санкциям

Отмечается, что Вашингтон не обеспокоен о вреде для экономики стран региона, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон склоняет к вступлению в ряды стран-противников России латиноамериканские государства с помощью угроз. Сообщении об этом опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Видно, что в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному «крестовому походу» против России и имеют собственное видение украинского кризиса. Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», - заявил Антонов.

Ранее сообщалось, что беспрецедентные антироссийские санкции против РФ - новая геополитическая авантюра Вашингтона, цену которой придется платить всему миру.