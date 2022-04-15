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Китай проведет боевые учения в районе Тайваня на фоне активности США

Виталий Музыка
10:20 15.04.2022
В учениях будут задействованы эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы.
Китай проведет боевые учения в районе Тайваня на фоне активности США
© Фото: Zheng Wenhao, Xinhua, Globallookpress
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Китай направляет в район Тайваня военные силы для проведения боевых учений на фоне визита на остров конгрессменов США. Об этом сказано в опубликованном заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК.

«15 апреля Восточная зона боевого командования НОАК проведет совместные учения по проверке боеготовности нескольких родов и видов войск в акватории и воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что угроза со стороны США, в результате которой Вашингтон может предпринять попытку сместить руководство Китая, стала причиной наращивания Пекином ядерного потенциала.

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