Китай проведет боевые учения в районе Тайваня на фоне активности США

В учениях будут задействованы эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы.

© Фото: Zheng Wenhao, Xinhua, Globallookpress

Китай направляет в район Тайваня военные силы для проведения боевых учений на фоне визита на остров конгрессменов США. Об этом сказано в опубликованном заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК.

«15 апреля Восточная зона боевого командования НОАК проведет совместные учения по проверке боеготовности нескольких родов и видов войск в акватории и воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что угроза со стороны США, в результате которой Вашингтон может предпринять попытку сместить руководство Китая, стала причиной наращивания Пекином ядерного потенциала.