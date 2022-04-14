Граждане Литвы и Латвии смогут въехать в Белоруссию без визы с 15 апреля по 15 мая

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В Белоруссию разрешен с 15 апреля безвизовый въезд гражданам Литвы и Латвии вплоть до 15 мая включительно. Сообщениие об этом размещено в Telegram-канале Госпогранкомитета республики.

«Гражданам Литвы и Латвии с 15 апреля разрешен безвизовый въезд в Беларусь... Пересекать границу без визы для указанной категории граждан будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы. Данный порядок будет действовать с 00 часов 15 апреля по 15 мая включительно», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение вышеуказанного периода граждане Латвии, имеющие статус негражданина Латвии и граждане Литвы имеют право безвизового въезда в Белоруссию неограниченное число раз, а также право находиться на всей территории Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что полет белорусского космонавта может состояться уже в следующем году. Кроме того, по словам российского лидера, успехи РФ в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что государство сохранило свое лидерство в космической отрасли.