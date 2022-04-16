В стране и мире Три китайских космонавта успешно приземлились на севере КНР Виталий Музыка Капсула космического корабля “Шэньчжоу-13” доставила 3 китайских космонавтов на посадочную площадку Дунфэн. © Фото: Ren Junchuan XinHua Global Look Press Читайте нас на: Спускаемая капсула с тремя китайскими космонавтами успешно приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. «Спускаемая капсула космического корабля "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами (принятое в Китае наименование участников космических полетов) на борту благополучно приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР», - цитирует ТАСС сообщение. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что полет белорусского космонавта может состояться уже в следующем году. Кроме того, по словам российского лидера, успехи РФ в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что государство сохранило свое лидерство в космической отрасли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика