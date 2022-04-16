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Три китайских космонавта успешно приземлились на севере КНР

Виталий Музыка
06:30 16.04.2022
Капсула космического корабля “Шэньчжоу-13” доставила 3 китайских космонавтов на посадочную площадку Дунфэн.
Три китайских космонавта успешно приземлились на севере КНР
© Фото: Ren Junchuan XinHua Global Look Press
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Спускаемая капсула с тремя китайскими космонавтами успешно приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Спускаемая капсула космического корабля "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами (принятое в Китае наименование участников космических полетов) на борту благополучно приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР», - цитирует ТАСС сообщение. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что полет белорусского космонавта может состояться уже в следующем году. Кроме того, по словам российского лидера, успехи РФ в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что государство сохранило свое лидерство в космической отрасли.

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