Минтранс Германии отметил проблемы в цепочке поставок страны из-за кризиса на Украине

Также немецкий министр Виссинг указал на нехватку персонала и рассказал, что с этой проблемой столкнулась и соседняя Польша.

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В Министерстве транспорта и цифровой инфраструктуры Германии отметили, что события на Украине повлияли на цепочки поставок в стране. Так, министр Фолькер Виссинг обратил внимание на серьезные проблемы, с которыми сталкивается транспортно-логистический сектор. Он рассказал о частых сбоях в цепочках поставок и нехватке персонала.

Виссинг добавил, что министерство транспорта внимательно следит за развитием событий. Обо всем этом он заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Цепочки поставок сильно нарушены. Шелковый путь используется гораздо меньше, поскольку экспедиторы рискуют, перевозя товары по нему. Мы находимся в тесном контакте с пострадавшими отраслями», - цитирует ТАСС слова министра транспорта ФРГ.

В контексте нехватки персонала Виссинг рассказал, что с этой проблемой столкнулась Германия и соседняя Польша. Он добавил, что в Польше наблюдается дефицит водителей-дальнобойщиков.

По его словам, не хватает порядка 100 тысяч соответствующих сотрудников по причине того, что они были призваны на военную службу. Виссинг отметил, что это примерно 37% всех водителей грузовиков в Польше.

«Недостаток квалифицированных рабочих в Польше также влияет на нас», - приводит агентство слова немецкого министра.

Ранее была опубликована информация, что в Германии обозначили минимальный срок зависимости от российского газа. Отмечено, что экономика Федеративной Республики Германия будет находиться в зависимости от газа, поставляемого из России, еще как минимум два года.