Антонов: Латинская Америка не хочет подключаться к санкционному «крестовому походу» против РФ

Дополнительно Антонов обратил внимание на то, что американские власти не утруждают себя очевидным вредом для стран Латинской Америки, призывая их поддержать антироссийские санкции.

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Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страны Латинской Америки имеют свое видение по теме украинского кризиса, идущее вразрез с американским.

Таким образом посол прокомментировал заявление заместителя госсекретаря по Западному полушарию Брайана Николса об ожидании Вашингтона от Латинской Америки соблюдения санкций в отношении России, «ее финансовых институтов и частных компаний, тесно связанных с правительством». В качестве цели таковых действий США Антонов указал «запугивание» наказанием.

«Видно, что в Госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному "крестовому походу" против России и имеют собственное видение украинского кризиса. Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», - приводится сообщение в Telegram-канале посольства.

Вместе с тем Антонов обратил внимание на то, что американские власти не утруждают себя очевидным вредом для стран Латинской Америки, призывая эти государства поддержать антироссийские санкции.

«Вашингтон не беспокоит очевидный вред для экономического развития стран региона, их продовольственной безопасности и социальной стабильности», - сообщает дипмиссия РФ.

Ранее российский дипломат Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону прежде всего необходимо озаботиться решением собственных проблем, прежде чем осуждать другие страны.

Он отметил, что «пропагандистские опусы» Госдепартамента ставят целью очернение государственного строя неугодных государств, чтобы иметь предлог для вмешательства во внутренние дела этих стран.