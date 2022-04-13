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Посол РФ Антонов рекомендовал Вашингтону озаботиться решением собственных проблем

Виталий Музыка
07:40 13.04.2022
Антонов прокомментировал опубликованный 12 апреля госдепом США доклад по ситуации с правами человека в мире за 2021 г.
Посол РФ Антонов рекомендовал Вашингтону озаботиться решением собственных проблем
© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости
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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону прежде всего необходимо озаботиться решением собственных проблем, прежде чем осуждать другие страны.

«В США - на подъеме расизм, антисемитизм, исламофобия и другие проявления нетерпимости. Продолжается беспрецедентная русофобия. Вызывает недоумение, что американская сторона не поддерживает ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН против героизации нацизма. Серьезную обеспокоенность вызывает негуманная политика местных властей против иммигрантов», - приведены слова Антонова в Telegram-канале посольства РФ в США.

Он отметил, что «пропагандистские опусы» госдепартамента ставят целью очернение государственного строя неугодных государств, чтобы иметь предлог для вмешательства во внутренние дела этих стран.

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) запускает региональную пятилетнюю программу, цель которой - поддержать демократические институты в странах Центральной Европы и усилить устойчивость к пагубному иностранному влиянию.

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