Посол РФ Антонов рекомендовал Вашингтону озаботиться решением собственных проблем

Антонов прокомментировал опубликованный 12 апреля госдепом США доклад по ситуации с правами человека в мире за 2021 г.

© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону прежде всего необходимо озаботиться решением собственных проблем, прежде чем осуждать другие страны.

«В США - на подъеме расизм, антисемитизм, исламофобия и другие проявления нетерпимости. Продолжается беспрецедентная русофобия. Вызывает недоумение, что американская сторона не поддерживает ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН против героизации нацизма. Серьезную обеспокоенность вызывает негуманная политика местных властей против иммигрантов», - приведены слова Антонова в Telegram-канале посольства РФ в США.

Он отметил, что «пропагандистские опусы» госдепартамента ставят целью очернение государственного строя неугодных государств, чтобы иметь предлог для вмешательства во внутренние дела этих стран.

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) запускает региональную пятилетнюю программу, цель которой - поддержать демократические институты в странах Центральной Европы и усилить устойчивость к пагубному иностранному влиянию.