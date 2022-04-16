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«Это преступление»: жители Новой Каховки рассказали о последствиях ракетной атаки ВСУ

Алиса Краузе
04:49 16.04.2022
Осколки ракеты, запущенной ВСУ, попали по территории детского сада в Новой Каховке.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Новой Каховке, накануне пострадавшей от обстрела тактическими ракетами «Точка-У» со стороны вооруженных сил Украины, совершенно не были готовы к подобной атаке и считали, что проживают в мирном районе. Об этом рассказал представитель администрации города Владимир.

«Казалось бы в мирном абсолютно городе, где восстанавливается жизнь, и казалось нам что самая большая проблема, это недостаток медикаментов, ГСМ, посевного материала», - отметил он.

Утро 15 апреля для жителей города началось с прилета украинских ракет. Воздушная атака украинской стороны привела к серьезным разрушениям. Оказался поврежден в том числе местный детский садик.

«Это преступление... Я рад, что мы не открыли еще детские дошкольные учреждения», - указал член администрации.

Владимир отметил, что в это время родители уже приводили детей в садик. Если бы учреждение функционировало, воздушная атака могла бы привести к еще более печальным последствиям.

В числе людей, которых особенно задел ракетный обстрел ВСУ в Новой Каховке, оказался местный житель, проживающий в частном доме. Говорит, после произошедшего может назвать себя патриотом Украины лишь в прошедшем времени.

«Я не военный, я мирный. Я работаю водителем зерновоза. И мне прилетел привет от наших славных ВСУ. Я люблю свою страну, и я даже был патриотом. После этого - большой привет лично господину Зеленскому», - заявил мужчина.

Ранее в Минобороны России сообщили, что  российские военные предотвратили попытку Киева нанести удар по Каховской ГЭС имени П.С. Непорожнего в Херсонской области. Средства ПВО ВС РФ сбили в воздухе обе запущенные ВСУ ракеты, однако осколки одной из них упали на жилые территории.

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