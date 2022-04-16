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Украинцы лидируют по числу получивших гражданство России с начала года

Марина Крижановская
04:14 16.04.2022
Среди 137,7 тысяч заявителей из стран бывшего СССР порядка 40% - граждане Украины. На долю граждан Таджикистана, пожелавших получить российский паспорт, приходится почти 24% заявок.
Украинцы лидируют по числу получивших гражданство России с начала года
© Фото: pixabay.com
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За первый квартал 2022 года наиболее часто получателями российского гражданства становились граждане Украины и Таджикистана.

Также сообщается, что в целом выходцы из бывших советских союзных республик чаще всего становятся обладателями гражданства Российской Федерации. Так, в первом квартале 2022 года их количество составило 97,2%, или 137,7 тысяч человек. Информацию привело Министерство внутренних дел РФ.

Среди данного количества получивших гражданство России из стран бывшего СССР порядка 40% - граждане Украины. На долю граждан Таджикистана, пожелавших получить российский паспорт, приходится почти 24% заявок.

«Из которых 39,6% - граждане Украины, 23,9% - Республики Таджикистан, 8% - Республики Казахстан, 7,9% - Республики Армения, 4,7% - Республики Узбекистан, 4,5% - Азербайджанской Республики, 3,6% - Киргизской Республики, 3,1% - Республики Беларусь, 3% - Республики Молдова», - приводит ТАСС официальную информацию от МВД РФ.

Ранее сообщалась информация из Украины об официальном прекращении торговых отношений с Россией. Вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко заявила, что Украина полностью запретила импорт товаров из России. По ее словам, Западу следует пойти на такой же шаг.

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