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Украина заявила об официальном прекращении торговых отношений с Россией

Виктория Ивашечкина
15:04 10.04.2022
По мнению украинского министра экономики, эта мера снизит возможности России по финансированию спецоперации.
Украина заявила об официальном прекращении торговых отношений с Россией
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко заявила, что Украина полностью запретила импорт товаров из России. По ее словам, Западу следует пойти на такой же шаг.

«Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства», - указала Свириденко в интервью Reuters

По ее словам, эта мера снизит возможности России по финансированию спецоперации на Украине.

По данным Федеральной таможенной службы России, в прошлом году объем экспорта из России на Украину составил более $8 млрд, а импорта с Украины в Россию - более $4 млрд.

Ранее в Госдуме предложили временно прекратить поставлять газ в страны Евросоюза в ответ на антироссийские санкции и недружественную риторику в сторону РФ.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что ответные меры должны действовать до тех пор, пока в Европе не осознают, что агрессивная политика в отношении РФ для них «пагубна и наказуема».

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